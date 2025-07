Lazio, primo test in programma a Formello contro la Primavera: i dettagli

Nella giornata di ieri la Lazio ha ufficializzato l'ultima amichevole precampionato, in programma il 16 agosto a Rieti contro l'Atromitos. Sarà solo l'ultimo di una lunga serie di appuntamenti che vedranno la squadra di Maurizio Sarri impegnata in amichevoli internazionali e non.

Il primo test è in programma domenica 20 luglio alle ore 20 contro la Primavera, ma il vero debutto stagionale di Maurizio Sarri avverrà sabato 26 luglio allo Stirpe di Frosinone, nell’amichevole contro l’Avellino. Dopodiché la Lazio volerà in Turchia per una mini-tournée: il 30 luglio affronterà il Fenerbahce di Mourinho, mentre il 2 agosto sarà la volta del Galatasaray. Il penultimo test è invece già fissato per sabato 9 agosto in Inghilterra, contro il Burnley.

