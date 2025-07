Lazio, Rambaudi: "Fabiani? Ha fatto le cose a metà. Questa società..."

Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, Roberto Rambaudi ha giudicato l'operato di Angelo Fabiani da direttore sportivo della Lazio, parlando anche delle responsabilità della società dietro i diversi cambi in panchina dell'ultimo anno e mezzo. Di seguito le parole dell'ex attaccante biancoceleste.

"Fabiani? Secondo me ha fatto bene, ha fatto un buon percorso, poi ha avuto delle intuizioni ma il giudizio su di lui è come quello che ho della società: si arriva all’ultima curva e si scivola. Ha fatto le cose a metà ed ha ottenuto la metà dei risultati. Lo scorso hanno ha avuto delle idee visionarie, delle intuizioni, poi però è mancato il passo ulteriore".

"Tre tecnici dimessi nel giro di un anno e mezzo? Ci sono però motivi diversi: Sarri ha avuto problemi con lo spogliatoio, con Tudor ci sono state delle divergenze sul di mercato, con Baroni per me ci sono stati errori da entrambe le parti; non confrontarsi e non rivedere alcune cose ha portato ai saluti anche con lui. Questa società arriva fino ad un certo punto e poi non c’è il cambio di passo”.

