Fiorentina, Dzeko si presenta: "Nessuno ci da in corsa per la Champions? Meglio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ediz Dzeko è pronto a iniziare la sua nuova avventura con la maglia della Fiorentina. L’attaccante si è presentato in conferenza stampa fissando gli obiettivi per la prossima stagione: “Devo dare tanto grazie alla mia esperienza ai ragazzi. Cercherò di dare il massimo per aiutare la Fiorentina a crescere ancora. Avevo solo la Fiorentina in testa. Io volevo tornare in Italia e in un grande club come questo”.

“Champions? Se nessuno ci da in corsa per la Champions forse è anche meglio... Qui la qualità c'è, l'anno scorso la Fiorentina è arrivata davanti a Milan, Lazio e Bologna. Il campionato è difficile, noi dobbiamo essere umili ma guardando sempre lassù…”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.