Lazio, Pedro sul ritiro a Formello: "Sono giorni complicati, corriamo tanto e..."

Primi giorni di ritiro, arriva il recap di Pedro. Dopo tre giorni di lavoro a Formello arrivano le dichiarazioni dello spagnolo, che tra i tanti temi ha parlato anche della preparazione che la Lazio sta svolgendo nel centro sportivo. Queste le sue parole a riguardo ai microfoni di Lazio Style Channel: "Sono i primi giorni complicati del ritiro: dobbiamo essere ambiziosi, vogliamo fare di nuovo una bella stagione e possiamo farlo stando uniti e lavorando forte insieme. La preparazione estiva è cambiata tanto, quando sei più esperto devi impegnarti di più. Mi sono allenato in tanti posti per essere in forma, ma quando inizia il ritiro è sempre complicato. Stare da solo è diverso da stare con la squadra, ma è normale".

"Ora possiamo lavorare tanto a Formello per avere una buona condizione, poi vediamo come arriveremo all'inizio del campionato. I ritiri sono cambiati, prima si lavorava sugli aspetti tecnici, mentre ora sul fisico e sulla prevenzione. Sul campo corriamo tanto, a Barcellona per esempio non lo facevo. Adesso è tutto molto controllato, il calcio è molto esigente in questo momento, anche la tecnologia ci aiuta e fa la differenza".

