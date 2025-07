Lazio, Pedro svela: "Ho parlato con Sarri del mio ruolo. Ecco dove posso giocare"

Stagione ufficialmente iniziata e a prendere la parola per primo è stato Pedro a Lazio Style Radio. L'attaccante ha fatto il punto sul campionato concluso e ha messo nel mirino già il prossimo, stabilendo immediatamente gli obiettivi e chiarendo in quale ruolo potrebbe andare a giocare:

"Il campionato è molto difficile ed esigente, noi dobbiamo puntare all'Europa. È imprescindibile per fare un passo in avanti e crescere dal punto di vista mentale, puntando sempre al massimo. Ho parlato con il mister del mio ruolo, sicuramente potrò giocare ancora dietro la punta come l'anno scorso. Ma posso fare anche l'esterno nonostante per me sia difficile, perché i miei compagni hanno più forza e velocità. Io sono sempre disposto ad aiutare la squadra, voglio solo lavorare su quello, poi se mi devo adattare ci sono sempre".

