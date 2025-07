Acuña amareggiato: "Ho rescisso il pre-contratto con la Lazio e me ne pento!"

Nel lontano 2020, Jorge "Kike" Acuna, ex calciatore cileno, ha raccontato un retroscena di mercato datato 2006, quando vestiva la maglia del Feyenoord. Il suo arrivo a Roma infatti, saltò a causa di Calciopoli: "Avevo firmato un precontratto con la Lazio, sarei andato in Serie A, un campionato adatto alle mie caratteristiche. Poi però i biancocelesti furono tirati in ballo e rischiarono la retrocessione. Non volevo andare in Italia e giocare per la promozione. Così andai in Inghilterra. E sapete cosa successe? La settimana dopo andò in Serie B soltanto la Juventus", le sue parole a 24 Horas Deportes.

Ora a distanza di cinque anni, l'esterno argentino, con gli scarpini al chiodo e dopo aver intrapreso la carriera di allenatore del calcio cileno, ha fatto un'importante confessione sulla sua carriera e sul periodo trascorso in Europa, ricordando un'allettante offerta per approdare alla Lazio, squadra che anni prima era stata difesa con successo da Marcelo Salas.

"Mi sarebbe piaciuto giocare in Italia, ma ho deciso di non farlo, ho rescisso il mio pre-contratto con la Lazio e me ne pento ancora oggi. Penso che, dato il mio stile di gioco, giocare nel calcio italiano sarebbe stata un'ottima opzione", ha dichiarato al giornalista Matías Sammer per Redgol.cl. Nonostante ciò, Kike ha affermato di essere soddisfatto della sua carriera e di un periodo "meraviglioso" in Europa in cui ha vinto trofei con la maglia del Feyenoord.

