WOMEN | Monnecchi si presenta: "La Lazio ha un progetto ambizioso, credo che..."

Margherita Monnecchi è una nuova calciatrice della Lazio Women e si è presentata così ai microfoni ufficiali del club: “Penso che il progetto della Lazio sia molto ambizioso e con persone che mi avevano già cercato in passato e hanno dimostrato di credere molto in me. Di conseguenza mi hanno spinto a fare questa scelta di carriera che secondo me può permettermi di fare uno step in più, di crescere e migliorare in un ambiente che può darmi tanto”.

OBIETTIVI - “Dal punto di vista realizzativo e di finalizzazione penso che sia uno step in più da fare e penso di avere le carte per poterlo fare, qui ce n’è la possibilità. Migliorare in generale, ci sono le condizioni per crescere in generale”.

CONCORRENZA - “Piemonte, Le Bihan, Visentin e Karczewska? Crea competizione interna che sicuramente fa sempre bene per alzare il livello della squadra individualmente, è anche un modo per mettersi alla prova e capire il proprio livello. È molto stimolante avere queste calciatrici accanto”.

NAZIONALE - “La Lazio può essere un modo per avvicinarmi alla Nazionale, dipende da come lavoro in un anno. Sono convinta e spero che se dovessi lavorare bene, può essere un’opportunità quella di andare in Nazionale un giorno”.

SPAGNA - “Esperienza importante e formativa, non solo come calciatrice ma anche personale. È stato bellissimo, mi ha messo molto alla prova e mi ha reso anche più forte. A livello calcistico mi ha dato tanto”.

FORMELLO - “L’attenzione che c’è per la squadra femminile, non solo per la prima squadra maschile. Le strutture, il campo d’allenamento, gli spogliatoi e la palestra danno tanto a una giocatrice che deve prendere una scelta. Nel mio caso hanno influito in modo molto positivo”.

