Calciomercato | Torino, un talento italiano per Baroni: affare da dieci milioni

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Torino di Marco Baroni inizia a prendere forma. Dopo il riscatto di Cristiano Biraghi dalla Fiorentina e gli acquisti di Tino Anjorin e Ardian Ismajli, entrambi reduci da una stagione importante all'Empoli, il club granata non ha sicuramente concluso qui il suo mercato. Cairo vuole regalare all'ex allenatore della Lazio un gruppo il più competitivo possibile, soprattutto alla luce della cessione di Samuele Ricci al Milan.

Il mercato granata parla italiano, tutti gli acquisti provengono dalla Serie A. Ma anche il prossimo colpo potrebbe provenire dal campionato italiano. Infatti, sembrerebbe che il Torino abbia messo gli occhi su Gaetano Oristanio, talento azzurro classe 2002 del Venezia. L'ex Inter si è messo in mostra in questa stagione, nonostante la retrocessione. La sua valutazione si aggira intorno ai dieci milioni evisto il talento sembra improbabile che il suo futuro sia in Serie B.

A rivelare l'interesse del Torino per Oristanio è stato il direttore sportivo dei lagunari Filippo Antonelli: "Non ho ancora parlato con i ragazzi, lo farò in questi giorni visto che sarò in ritiro accanto al mister e alla squadra. Al momento sul tavolo non è arrivato nulla di 'vero', il Torino è interessato a Oristanio ma vedremo. Di sicuro noi non mandiamo via nessuno, non abbiamo necessità di farlo".