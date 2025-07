FORMELLO GIORNO 1 - Lazio, la prima doppia seduta: partitelle e lavoro tattico

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

SEDUTA POMERIDIANA

AGGIORNAMENTO ORE 19:10 - Finisce qui la seduta pomeridiana. Archiviato il primo giorno d'allenamento. Appuntamento a domani mattina per la ripresa.

AGGIORNAMENTO ORE 19:04 - Prosegue il lavoro della squadra. Dopo il recupero palla, si attacca con fase difensiva passiva.

AGGIORNAMENTO ORE 18:49 - Ora si passa alla parte tattica. Sarri fa lavorare il gruppo in fase di non possesso, con attacco e difesa passiva.

AGGIORNAMENTO ORE 18:46 - Finita la partitella: Sarri richiama la squadra, che ora recupera a bordo campo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:45 - Nuovo gol di Castellanos per i rossi, su cross di Lazzari.

AGGIORNAMENTO ORE 18:44 - Pareggio dei verdi: assist di Pellegrini, gol di Cancellieri.

AGGIORNAMENTO ORE 18:42 - Infortunio per Hysaj: è uscito zoppicante per problemi alla caviglia sinistra dopo uno scontro duro con Noslin. Al suo posto Lazzari con i rossi.

AGGIORNAMENTO ORE 18:38 - Vantaggio dei rossi alla ripresa: anticipato Romagnoli, gol di Castellanos che buca Provedel.

AGGIORNAMENTO ORE 18:36 - Il primo tempo della partitella finisce a reti bianche. Un cambio tra i rossi: fuori Lazzari, dentro Tavares.

AGGIORNAMENTO ORE 18:28 - Tavares, Saná, Ruggeri e Guendouzi si staccano per svolgere un lavoro a parte, nell'altra metà campo scatta la partitella tra "verdi" e "rossi". Ecco le due formazioni: da una parte Mandas in porta Lazzari, Gila, Provstgaard, Hysaj in difesa, Belahyane, Rovella e Pinelli a centrocampo, Isaksen, Castellanos e Pedro davanti; dall'altra Provedel tra i pali, dietro Marusic, Gigot, Romagnoli e Pellegrini nel reparto arretrato, Vecino, Cataldi e Dele-Bashiru in mediana, Cancellieri, Dia e Noslin nel tridente d'attacco.

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - In campo arriva anche il diesse Fabiani per seguire la sgambata da vicino. Con lui anche Zaccagni che sta svolgendo un lavoro differenziato.

AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Finite le esercitazioni tecniche sulla trasmissione del pallone, il riscaldamento prosegue con un torello che coinvolge tre gruppi diversi. La seduta sta entrando nel vivo.

AGGIORNAMENTO ORE 18:00 - Inizia l'allenamento: attivazione con il pallone nella prima fase.

AGGIORNAMENTO ORE 17:55 - Sta entrando in campo la squadra. A breve l'inizio dell'allenamento pomeridiano. Presente Guendouzi, assente in mattinata e rientrato dopo il permesso che gli è stato concesso per la Nations League e il matrimonio. Manca Basic, oltre a Patric e Zaccagni.

SEDUTA MATTUTINA

AGGIORNAMENTO ORE 11:08 - Partitella finita: termina qui la seduta mattutina del primo giorno di ritiro. Negli ultimi minuti si è visto anche Zaccagni a bordo campo con le scarpe da ginnastica, per lui probabilmente un lavoro differenziato in palestra. L'appuntamento ora è nel pomeriggio, intorno alle ore 18, per il secondo e ultimo allenamento della giornata.

AGGIORNAMENTO ORE 10:57 - Tornano avanti i rossi: segna Cataldi.

AGGIORNAMENTO ORE 10:55 - Pari dei celesti: errore di Nuno Tavares, gol di Dia. Intanto esce Pellegrini ed entra Hysaj a sinistra.

AGGIORNAMENTO ORE 10:50 - I rossi vanno in vantaggio con Castellanos, che salta Provedel e mette la palla in porta. Marusic subentra prendendo il posto di Hysaj a destra con i celesti.

AGGIORNAMENTO ORE 10:40 - Si chiude un'altra fase dell'allenamento e i giocatori recuperano. Lo staff posiziona una porta a metà campo: inizia la partitella a tocchi liberi.

CELESTI (in maglia verde): Provedel/Furlanetto; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini; Vecino, Rovella, Dele-Bashiru; Isaksen, Dia, Noslin.

ROSSI: Mandas/Renzetti; Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Belahyane, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Pedro.

Restano fuori momentaneamente Marusic, Ruggeri, Pinelli e Sanà Fernandes.

AGGIORNAMENTO ORE 10:30 - Terminata la prima parte fisica, si passa al lavoro con il pallone dopo un breve recupero per rinfrescarsi. Squadra divisa in tre gruppi: Sarri si concentra sulla tecnica. Assegnati i fratini:

CELESTI (in maglia verde): Marusic, Hysaj, Pellegrini, Gigot, Romagnoli, Ruggeri, Dele-Bashiru, Rovella, Vecino, Pinelli, Isaksen, Sanà Fernandes, Dia, Noslin.

ROSSI: Lazzari, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares, Cataldi, Belahyane, Basic, Pedro, Cancellieri, Castellanos.

AGGIORNAMENTO ORE 10:05 - Squadra in campo al Fersini per la seduta mattutina, che sarà principalmente di carattere fisico. Al momento il gruppo di Sarri lavora su forza ed esplosività con diverse stazioni. I portieri (Mandas, Provedel, Furlanetto, Renzetti) invece si stanno riscaldando con le prese alte. Solo tre assenti: Guendouzi, che è rientrato oggi dopo aver avuto qualche giorno di vacanza in più, Zaccagni e Patric, in fase di recupero dalle rispettive operazioni degli ultimi mesi.

FORMELLO - Si parte. Ha inizio il ritiro a Formello della Lazio dopo diciassette anni ad Auronzo di Cadore. Scatterà questa mattina, intorno 9:45, il lavoro della squadra di Maurizio Sarri; sul campo, poi, si tornerà verso le 18:00 per la seduta pomeridiana. La preparazione terminerà il prossimo 26 luglio, giorno del Terzo Memorial Sandro Criscitiello contro l'Avellino, a Frosinone. Segui tutti gli aggiornamenti su Lalaziosiamonoi.it.

