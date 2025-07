Ex Lazio | La nuova vita di Hernanes: "Sono innamorato del vino"

Hernanes racconta la sua nuova vita. Dopo il calcio, ora è passato al vino. L'ex centrocampista della Lazio è diventato un imprenditore e produttore in provincia di Asti, a Montaldo Scarampi, e ne ha parlato ai microfoni di Radio Radio. Queste le sue parole: “Prima di arrivare in Italia non mi intendevo per nulla di vino, non bevevo, non conoscevo nulla. In Brasile bevevo solo succhi di frutta. Qui si beve vino a tavola, ho iniziato ad assaggiarlo dagli amici, ad ascoltare i racconti e a scoprire la filosofia e la cultura che ci sono dietro. E piano piano me ne sono innamorato. Anche i paesaggi mi hanno affascinato: tutto è bellissimo, mi sono innamorato di questo mondo”.

“Da me ad Asti facciamo un rosso che si chiama ‘Saudade’, da uva Grignolino. Sembra quasi un rosato, con poca macerazione. Ha una bella mineralità, ma non è strutturato: è un vino facile da bere. Carbonara e amatriciana: il guanciale ha quella salinità, un po’ di piccantezza. Secondo me il Grignolino si abbina benissimo”.

“Quando ero alla Juventus, al mattino mi allenavo e poi, dopo pranzo, facevo delle scappate nelle Langhe. Ogni nuova cantina, ogni nuovo prodotto, mi faceva innamorare sempre di più. Il calcio comunque era il mio sogno da bambino. Per me era sacro: nessuna distrazione. Solo dopo aver smesso, mi sono buttato al 100% nel vino e nella ristorazione”.

“Il vino per me era simbolo di divertimento, di stare bene con gli amici. Adesso è diventato il mio mondo, ora sono un produttore di vino. È una trasformazione, proprio come il vino: da mosto a qualcosa di completamente diverso. Il vino mi ha insegnato che nella vita si può cambiare, cambiare tutto: attività, professione. È la bellezza della vita. Il mio vino preferito? Domanda difficile… ma direi Barolo e Barbaresco, tra i miei preferiti in assoluto”.

