Lazio, De Grandis (Sky): "Spesso si è comprato troppo e male. Bisogna..."

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Sky Stefano De Grandis ha parlato dell'atmosfera attuale che si respira in casa Lazio. Ecco le sue parole:

"Lazio tra le squadre con più giocatori tesserati in Europa? Purtroppo nella gestione degli ultimi anni ci sono state alcune buone trovate ma anche tante sviste. Quando vai dal rigattiere a prendere i pezzi a volte ti accorgi che quei pezzi non sono tanto funzionali. Un conto è andare a comprare da un sarto, un conto è andare a compare alla bancarella. Alla bancarella risparmi, però poi ti restano a casa tanti oggetti che devi svendere. Questo è uno dei problemi che ha causato il disastro dell’indice di liquidità, perché hai tanti stipendi da pagare, ma hai anche meno entrate sicure. Il problema è che bisogna sperare di impattare bene la prossima stagione, però resta il fatto che la Lazio ha comprato un po’ troppo e male. In linea di massima sono d’accordo con il fatto di stare attento alle prese. Ad esempio la Roma ha preso dei giocatori strapagandoli e il fatto che Lotito non lo faccia mi piace, però invece il fatto di acquistare tanto per mettere un nastro colorato alla finestra non serve a niente. Quando a gennaio prendi Ibrahimovic che non fa neanche un minuto o prendi giocatori che fanno fatica a entrare in campo, è chiaro che la spesa anche se minima ti fa rimanere sul groppone gli stipendi".