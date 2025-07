Lazio, tutti gli uomini di Sarri: ecco il nuovo staff da cui riparte

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Ecco la squadra di Sarri. Anche lo staff del tecnico è pronto per iniziare la nuova avventura sulla panchina della Lazio. Rispetto alla prima esperienza nella Capitale, qualcosa è cambiato. O meglio, qualcuno. Mau ha perso dei pezzi per strada: prima Calzona a Napoli, poi Martusciello in biancoceleste, entrambi vice. Ora ripartirà da Marco Ianni, promosso da collaboratore tecnico.

Con lui ci sarà Mattia Pasqui, che ha preso il posto di collaboratore tecnico, per l'appunto. I preparatori dei portieri, invece, saranno Nenci (per lui un ritorno) e Viotti, cresciuto nella Lazio e preparatore anche di Baroni l'anno scorso. Infine, Davide Losi e Davide Ranzato saranno i due preparatori atletici. Oggi, con il ritiro a Formello al via, ripartono tutti, sotto la guida di Maurizio Sarri.

