Chelsea- Psg, Luis Enrique perde la testa e aggredisce Joao Pedro: i dettagli

Un finale di fuoco quello del Mondiale per Club che ha visto trionfare il Chelsea di Maresca che si è imposto per 3-0 sul Psg. Una gara mai in discussione e nella quale non è mancata la rissa finale. Gli animi si erano già accesi dopo il rosso rimediato da Joao Neves per aver tirato i capelli a Cucurella ma al triplice fischio il tutto è degenerato, compreso il comportamento del tecnico dei parigini Luis Enrique.

Nel parapiglia generale l'allenatore ha aggredito fisicamente Joao Pedro. Il tecnico, visibilmente fuori controllo, è stato trattenuto a fatica dal suo staff per evitare ulteriori conseguenze.

