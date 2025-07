Mondiale per Club, chi vincerà il trofeo? Il pronostico delle azzurre - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera andrà in scena la finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG, l'appuntamento col calcio d'inizio allo stadio MetLife di New York è fissato per le 21 (orario italiano). Le azzurre, direttamente dalla Svizzera dove si trovano per Euro2025, hanno dato il loro pronostico. Per la maggior parte del gruppo non c'è dubbio sul fatto che sarà il club parigino a alzare al cielo il trofeo, ma c'è anche chi si è schierato dalla parte dei Blues come il ct Soncin.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE