Lazio, Sarri-Lotito: un comunicato smentisce l'incontro

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'edizione odierna il Messaggero ha reso noto di un presunto incontro tra Sarri e Lotito per discutere dei programmi futuri, con uno sguardo in particolare al mercato di gennaio in vista del quale il tecnico avrebbe ricevuto delle garanzie. Incontro sul quale, però, sono emersi dei dubbi, dopo che la Lazio - mediante un comunicato ufficiale - ne ha negato l'esistenza, sostendo l'infondatezza della notizia.

"In merito all’articolo pubblicato dal quotidiano Il Messaggero in data odierna, a pagina 27, dal titolo “Lotito vede Sarri. Patto di bilancio”, a firma di Alberto Abbate. La S.S. Lazio smentisce categoricamente quanto riportato nell’articolo in oggetto, in particolare l’avvenuto incontro tra il Presidente Claudio Lotito e l’allenatore Maurizio Sarri nella giornata di ieri. Nessun pranzo si è tenuto a Formello e nessun faccia a faccia è intercorso tra i due, come erroneamente descritto nel pezzo. La notizia è del tutto priva di fondamento. Nel rispetto del lavoro di tutti, la Società si augura che venga sempre mantenuto un livello di responsabilità nella diffusione di informazioni riguardanti il Club, i suoi dirigenti e i suoi tesserati".

