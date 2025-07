Calciomercato Lazio | Renzetti, il suo futuro dopo la Turchia: il punto

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Quattro portieri. A Provedel, Mandas e Furlanetto si è aggiunto Renzetti, al suo secondo ritiro tra i grandi dopo quello dello scorso anno. Classe 2006, da anni considerato molto promettente. Ha appena vissuto una stagione da protagonista assoluto in Primavera, con 35 presenze e il posto da titolare mai in dubbio. A Formello verrà osservato da vicino da Sarri, poi molto probabilmente andrà a giocare in Serie C.

È questo il piano stabilito dai suoi agenti della Gea e dal diesse Fabiani, come riportato da Il Corriere dello Sport. Partirà dopo la mini-tournée in Turchia (il 30 luglio contro il Fenerbahce, il 2 agosto contro il Galatasaray): interessa a Cavese, Alcione, Pontedera e Arzignano. Tutto è pronto, quindi, per la sua prima esperienza tra i professionisti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.