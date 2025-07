Calciomercato Lazio | Insigne vuole tornare da Sarri: e sull'ingaggio...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Contatti continui tra Sarri e Insigne. Si parla sempre di Lazio tra il tecnico e l'esterno, appena svincolato dal Toronto e libero di firmare a zero. L'ex Napoli vuole tornare in Italia e freme per lavorare ancora con il Comandante, come riportato da Il Messaggero. Su di lui ci sarebbero anche Parma, Fiorentina e Udinese.

Ma per riabbracciare Mau sarebbe sarebbe disposto anche ad abbassare le sue pretese a livello d'ingaggio, arrivando a percepire circa 2,5 milioni di euro. In questo modo si avvinicerebbe anche alla società biancoceleste, al momento con il mercato in entrata bloccato. Tra Insigne e Sarri, quindi, non c'è alcun problema; il suo eventuale tesseramento, però, potrà essere concretizzato solo più avanti.

