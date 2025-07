Lazio, rafforzato lo staff tecnico per il ritiro: ecco chi si unisce a Sarri

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Oggi 12 luglio si chiude la fase dei test fisici con le prove polmonari a Formello, poi giorno di riposo e da lunedì si comincia con il ritiro vero e proprio. In gruppo ci saranno almeno 30 giocatori: tra questi anche il giovane Primavera Pinelli, mentre Ruggeri resta in bilico con diversi club di B interessati. Si avvicina anche il passaggio di Floriani Mussolini alla Cremonese in prestito con diritto di riscatto: la Lazio manterrà il 50% sulla futura rivendita.

Con il blocco del mercato in entrata, il club rafforza intanto lo staff tecnico. Come racconta Il Messaggero, accanto ai 7 uomini fidati di Sarri, arriveranno altri 3-4 collaboratori, tra cui Fugalli (preparatore della Primavera) e Fedeli (vice della Women). Ieri, tra una sigaretta e una riunione con il ds Fabiani, il Comandante ha fatto il punto sui nomi da lanciare (Dele-Bashiru, Belahyane, Tavares), quelli da blindare (Romagnoli, Gila, Guendouzi, Zaccagni) e i reparti da completare. La sfida è partita. E non solo in attacco.

