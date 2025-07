Calciomercato Lazio | Sarri fa un nome dalla MLS per gennaio: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Ogni discorso va rimandato ai prossimi mesi, quando la situazione relativa al mercato in entrata verrà appianata. La società tiene comunque i nomi in lista come opzioni valide per gennaio. Si era parlato già di Jean-Carlo Simic e di Giovanni Fabbian nelle settimane scorse, gli ultimi nomi usciti in orbita Lazio secondo Il Messaggero sono quelli di Kostantinos Karetsas del Genk e Adam Daghim del Salisburgo.

L'identikit è chiaro, Sarri punta profili giovani in linea con il 'progetto giovani' raccontato dalla società. Sempre secondo lo stesso quotidiano, il tecnico biancoceleste avrebbe messo gli occhi su un altro giocatore: si tratta di Kevin Kelsy, attaccante classe 2004 in forza al Portland Timbers, in MLS. L'attaccante venezuelano è tecnico, ma anche possente (alto 1.94). Ha un passato allo Shakthar Donetsk ed è anche nella lista del Napoli di De Laurentiis.

