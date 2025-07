Calciomercato Lazio | Gila tra rinnovo e scadenza che si avvicina: i dettagli

RASSEGNA STAMPA - Mario Gila non si muoverà da Roma. La società è stata chiara, nessuna offerta verrà presa in considerazione, questo è ciò che la società biancoceleste ha riferito ad Alejando Camano, agente del difensore spagnolo. Una sua partenza non verrebbe colmata con il blocco del mercato, Sarri ha già ingoiato troppi bocconi amari e vorrebbe ripartire dalla coppia centrale composta da Gila e Romagnoli.

Il caso di Mario Gila va gestito, lo spagnolo si aspettava di partire quest'estate e proprio per questo non aveva interesse nel prolungare. Ha il contratto in scadenza nel 2027, è stato cercato da Bournemouth, Brighton e Como, con Fabregas che lo aveva contattato per convincerlo ad accettare a trasferirsi in Lombardia.

Ora il tema non è più il mercato, ma il mancato rinnovo. Infatti, con il mercato bloccato neanche il rinnovo è una strada percorribile. Bisognerà attendere il 2026 secondo il Corriere dello Sport, questo è ciò che ha fatto sapere la Lazio al procuratore di Gila. A quel punto però il contratto sarebbe a un anno dalla scadenza, un anno e mezzo qualora venisse offerto a inizio 2026. Ma con la scadenza così vicina, non c'è certezza che il calciatore accetterebbe di prolungare il contratto. Per Lotito e la Lazio è un assegno in bianco, con la metà del cartellino da dover corrispondere al Real Madrid, ma è un discorso con un contratto di lunga durata.

