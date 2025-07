Bezzi duro: "La Lazio ha perso tutto. La sfida di Sarri è proibitiva"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto in collegamento a Radiosei, Gianni Bezzi ha parlato dell'attuale momento della Lazio, attribuendo grandi colpe alla società e dicendosi scettico verso il futuro. Di seguito le dichiarazioni del giornalista: “Ora l’unico aspetto su cui puntare è che si è perso tutto, si può solo crescere in tal senso. Stagione con un inizio rovente e tifosi stanchi che non vogliono più accettare questa situazione”.

“Giornate senza il sussulto del mercato e nel silenzio della società che non dice “mi dispiace”? Le responsabilità del club sono davanti agli occhi di tutti. Brutte figure che si susseguono tutti i giorni. Viviamo una situazione che illustra una stallo interno al club che lo stesso non è in grado di gestire. Sarebbe bello sapere cosa pensa Sarri di questa rosa o delle aspettative disattese. La sfida di Sarri è sempre più proibitiva”.

“Tecnicamente, senza Coppe Sarri dovrebbe poter dare il massimo ma, ripeto, la sfida resta proibitiva: la rosa ava rimodellata. All’orizzonte della Lazio vedo solo punti interrogativi in attesa di… Mi resta soltanto la passione dei tifosi che nonostante le continue delusioni rinnovano l’abbonamento in 20.000. Normale che ci sia la contestazione, ovviamente civile, perché i sostenitori della Lazio non meritano tutto questo”.

