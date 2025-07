WOMEN | Lazio, la Figc celebra Oliviero: "La prima volta non si scorda mai" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Elisabetta Oliviero è stata la protagonista assoluta della sfida contro la Spagna. Il difensore della Lazio Women e dell'Italia di Soncin ha realizzato il suo primo gol con la maglia azzurra, sbloccando la gara e portando in vantaggio, seppur per poco, le azzurre nel primo tempo. Un'emozione indescrivibile per la biancoceleste, malgrado la sconfitta che però non ha spezzato il sogno suo e delle compagne. L'Italia, dopo 12 anni, è tornata a qualificarsi per i quarti di finale dell'Europeo. Sui social la Figc Femminile ha voluto omaggiare l'azzurra condividendo un post con uno scatto della sua esultanza, accompagnato dal messaggio: "La prima volta non si scorda mai".

