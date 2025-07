Lazio, Mirra: "Bisogna programmare ora il mercato di gennaio. Il compito di Sarri sarà..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Vincenzo Mirra ha parlato del momento attuale della Lazio, soffermandosi su quella che dovrà essere la strategia della società in seguito al blocco del mercato. Di seguito le sue parole ai microfoni di Radiosei: "I giocatori della Lazio, diversamente dagli anni passati, hanno tempo fino a gennaio per dimostrare di essere da Lazio. Questa situazione del blocco del mercato paradossalmente potrebbe rappresentare un alibi per Sarri, alibi che io non condividerei”.

“Vendere ora per risanare i conti? Una scelta che non condivido e non avrebbe logica. Se io vendo ora, senza poter ricomprare e poi non raggiungo gli obiettivi? Voglio dire che rischio di deprezzare ulteriormente la rosa. Quello che deve fare la Lazio è eventualmente programmare ora un mercato per gennaio. Vendere ora e tenendo i calciatori fino a gennaio, sapendo già come sostituirli. In questa fase sarà importante anche il ruolo degli agenti che da ogni transazione guadagno commissioni importanti”.

“Il compito principale di Sarri resta quello di migliorare i calciatori che a Roma non sono esplosi, penso a Noslin o a Cancellieri che con lui due anni fa ebbe poco spazio”.

