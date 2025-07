Serie A, meta per i campioni più 'anziani': il record lo detiene un ex Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

RASSEGNA STAMPA - Il campionato di Serie A non è più una meta per le giovani promesse come un tempo. Oggi è più una meta da fine carriera, dove i campioni più in avanti con l'età come Luka Modric (40 anni) o Edin Dzeko (vengono) a finire con ogni probabilità la carriera. La speranza è che di giovani nuovi ne escano fuori e quei pochi che ci sono riescano a imporsi, come ad esempio Francesco Pio Esposito, Giovanni Leoni e Francesco Camarda.

Modric e Dzeko non sono però gli unici, anzi. L'estate 2025 è stata quella del ritorno in Italia di Ciro Immobile dopo appena un anno trascorso in Turchia. Poi c'è Francesco Acerbi, titolare della difesa dell'Inter a 37 anni. Oppure Pedro, carta fondamentale per la Lazio a quasi 38 anni. Ma il record del campionato è di un giocatore in particolare, ovvero Marco Ballotta. Infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, l'ex portiere della Lazio sarebbe sceso in campo per l'ultima volta a 44 anni, un mese e 8 giorni proprio con la maglia dei biancocelesti.

