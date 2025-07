Calciomercato Lazio | Juve, la prima scelta sulle fasce è Nuno Tavares: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Juventus lavora sugli esterni. Il mercato in uscita si accende: Weah è sempre più vicino al Marsiglia; su Alberto Costa invece è forte il pressing dello Sporting Lisbona. Per questo Comolli si sta già guardando intorno per gli eventuali sostituti da regalare a Tudor sulle fasce

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il primo nome sulla lista bianconera è quello di Nuno Tavares della Lazio. Si tratta del terzino più apprezzato alla Continassa: la società biancoceleste, però, non può fare acquisti quest'estate e difficilmente lascerà partire uno dei suoi titolari, senza poi poterlo rimpiazzare. Come scrive il quotidiano, la richiesta di Lotito per il portoghese è di almeno 35 milioni di euro.

Con queste premesse sarà difficile portarlo via dalla Capitale. Gli altri profili sul taccuino della Juventus sono quelli di Dodo della Fiorentina, Miguel Gutierrez del Girona e Joaquin Piquerez del Palmeiras.

