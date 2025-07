Lazio, Zaccagni freme per il ritorno in campo: il messaggio social - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Mattia Zaccagni è in piena fase di recupero dopo l'operazione effettuata nelle scorse settimane per risolvere i problemi legati alla pubalgia. Il capitano della Lazio, non ha svolto i test atletici all'Isokinetic insieme al resto dei compagni, li sosterrà non appena ritroverà la condizione. Intanto, prosegue la riabilitazione in quel di Formello, lo testimonia la sua ultima storia su Instagram. L'Arciere non vede l'ora di tornare in campo, l'emoticon della clessidra che accompagna il video ne è la prova. Ha avviato il countdown.

