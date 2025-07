Lazio, primo raduno a Formello: terminate le visite mediche d'idoneità - FT&VD

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 16:10 - Visite mediche terminate a Formello. Assenti solamente Guendouzi, che aveva qualche giorno di permesso in più, e Floriani Mussolini, in trattativa per il prestito alla Cremonese.

AGGIORNAMENTO 13:56 - Samuel Gigot è arrivato in questi minuti al centro sportivo e raggiungerà il resto dei compagni. È già dentro anche Sana Fernandes, così come Dele-Bashiru.

AGGIORNAMENTO 13:35 - Matias Vecino è uscito dal centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO 13:30 - A Formello arriva anche Dia per svolgere le visite mediche di rito.

AGGIORNAMENTO 13:25 - Si unisce anche Matteo Cancellieri al resto dei compagni.

AGGIORNAMENTO 13:20 - Nicolò Rovella è uscito dal centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO 12:50 - È arrivato anche Gustav Isaksen al centro sportivo di Formello.

AGGIORNAMENTO 12:20 - Oliver Provstgaard e Nuno Tavares si uniscono al resto dei compagni per svolgere le visite mediche di rito.

AGGIORNAMENTO 12:00 - Anche Reda Belahyane ha raggiunto i compagni a Formello per svolgere le visite mediche.

AGGIORNAMENTO 11:45 - Presente anche Tijjani Noslin che ha raggiunto i compagni a Formello.

AGGIORNAMENTO 11:30 - C'è anche Mario Gila a Formello, lo spagnolo come gli altri compagni è pronto a sottoporsi alle consuete visite mediche.

AGGIORNAMENTO 10:45 - Nel quartier generale biancoceleste ecco anche Patric.

AGGIORNAMENTO 10:35 - Anche il Taty Castellanos è arrivato a Formello per svolgere le visite mediche di rito prima dell'inizio del ritiro.

AGGIORNAMENTO 9.30 - Arriva a Formello Alessio Romagnoli.

AGGIORNAMENTO 9:25 - Giunto al centro sportivo anche Adam Marusic.

AGGIORNAMENTO 9:20 - Arrivato anche Pedro

AGGIORNAMENTO 8:45 - È il turno di Ivan Provedel e Mattia Zaccagni.

AGGIORNAMENTO 8:35 - Arrivati anche Luca Pellegrini e Manuel Lazzari.

AGGIORNAMENTO 8:30 - Arriva a Formello anche Danilo Cataldi.

AGGIORNAMENTO 8:15 - Giunto nel centro sportivo anche Fabio Ruggeri.

AGGIORNAMENTO 8:00 - Arriva anche Davide Renzetti.

AGGIORNAMENTO 7:57 - È il turno anche di Christos Mandas.

AGGIORNAMENTO 7:53 - Il primo ad arrivare è Toma Basic, da un ingresso secondario in quanto il principale è chiuso per la potatura di alcune piante.

FORMELLO - Primo giorno di raduno al centro sportivo. È tempo di visite mediche d'idoneità: inizia a prendere forma la nuova stagione della Lazio. A partire dalle 8 di oggi la rosa biancoceleste si troverà a Formello per effettuare i controlli in vista del ritiro, al via lunedì prossimo (14 luglio). Venerdì poi toccherà allo staff di Sarri; lo stesso giorno invece i calciatori faranno i testi atletici all'Isokitenic (sabato i portieri). Di seguito le foto e i video degli arrivi dei calciatori de Lalaziosiamonoi.it.

