Calciomercato Lazio | Sarri - Insigne, proseguono i colloqui: il punto

RASSEGNA STAMPA - Il pensiero di portare nella Capitale Lorenzo Insigne è ancora lì in un cassetto che non è ancora chiuso definitivamente. Il tecnico Maurizio Sarri continua a parlare con il suo pupillo, svincolatosi dopo il triennio trascorso al Toronto. Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero Insigne piace a Parma e Udinese ed è stato sondato anche dalla Fiorentina ma, al momento, aspetta la Lazio per cui sarebbe disposto a ridurre le pretese d’ingaggio iniziali a 2.5 milioni pur di tornare a lavorare con Sarri.

Le incognite però sono tante: Sarri ha già dovuto digerire le omissioni sul mercato e la conferenza rinviata alla fine del ritiro e ha paura di bruciarsi ancora. La questione dei blocchi poi è reale e a possibilità di tesserare un parametro zero dopo la sessione estiva di mercato non è scontata, anzi.

Con il nuovo regolamento il ‘costo del lavoro allargato’ rimarrà l’unico parametro che andrà ripianato nella trimestrale del 30 settembre ma il nuovo organismo di controllo dei conti dovrà prima esaminarlo. Non solo c’è da considerare anche la possibilità che la Lazio non riesca a ripianare tutto il deficit ma solo una parte. In questo caso la Lazio potrà operare acquisti solo a saldo zero.

