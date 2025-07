Lazio | Romagnoli, il rinnovo slitta ancora: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Al raduno a Formello, Romagnoli si è presentato con nuovo entusiasmo dato, probabilmente, soprattutto dal ritorno in panchina di Maurizio Sarri. Tuttavia, rimane ancora da definire il suo futuro all'interno della Lazio. Come riporta La Gazzetta dello Sport, le questioni contrattuali sono state rinviate ai prossimi mesi, non appena la società si libererà dai blocchi attuali che riguardano anche il mercato in entrata.

Quel premio in discussione per la Champions del 2023 sarà, con tutta probabilità, inserito in un piano di rinnovo del contratto (con scadenza 2027), con un ingaggio da riadeguare - 3 milioni più bonus quello attuale. Intanto, anche da tifoso, Romagnoli vuole sostenere le difficoltà attuali della Lazio. E il progetto di Sarri può aprirgli nuovi scenari nella squadra del cuore.

