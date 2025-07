Lazio, l'esperienza può essere un'arma: con il mercato fermo si riparte dai veterani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - In una stagione che parte con diverse difficoltà, il fattore esperienza può fare la differenza. Con il mercato bloccato, la Lazio dovrà fare affidamento sui propri senatori, su quei giocatori che dopo diversi anni sui campi di gioco sapranno come guidare la squadra in questo momento di grande difficoltà. Da Pedro a Romagnoli, passando per pedine come Vecino, Lazzari e Marusic, tra gli altri. L'organico biancoceleste è ricco di elementi esperti che possono fare la differenza.

Come riportato dal Corriere dello Sport, secondo i dati Transfermarkt la rosa della Lazio è la terza per età media in Serie A (26,8 anni), dietro solo ad Inter 27,1) e Napoli (27,4). Questo dato, soprattutto vedendo le due squadre più 'anziane', testimonia come un buon organico non possa prescindere da quei giocatori più navigati che, oltre ad aiutare i più giovani a crescere, nei momenti cruciali possano dimostrare quel sangue freddo e quella lucidità che solo la maturità calcistica può dare. Proprio a queste caratteristiche dovrà aggrapparsi Sarri che, in un'annata che sembra compromessa già in partenza , avrà bisogno di tutta 'esperienza possibile per guidare la Lazio fuori dalla tempesta.

