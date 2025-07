Lazio, Sarri si affida a Zaccagni: è lui il leader designato per la rinascita

RASSEGNA STAMPA - Il Comandante riparte dal suo capitano. Negli scorsi giorni Sarri ha potuto riabbracciare Zaccagni, con il tecnico che ha ritrovato un giocatore più maturo e responsabile di come lo aveva lasciato, anche grazie alla fascia ereditata da Immobile e Luis Alberto. Come riportato da Il Messaggero, tra i due c'è stato un incontro a tu per tu e Mau ha chiesto una mano a Zac in vista dell'inizio della nuova stagione.

Per essere completamente al servizio di Sarri, Mattia dovrà prima recuperare al cento per cento dal piccolo intervento a cui si era sottoposto a causa di una pubalgia. Da oggi, per circa una settimana, inizierà a correre per una settimana in solitaria, per poi riunirsi ai compagni fra lunedì e martedì prossimo. Dopo una stagione sofferta, caratterizzata da una seconda metà molto complicata a causa dei problemi fisici, Mau spera di ritrovare quel Zaccagni che proprio con lui aveva trovato la consacrazione definitiva, realizzando 10 gol e servendo 8 assist.

Dopo un calvario durato oltre tre mesi, l'esterno sembra aver superato la "Groin pain syndrome" ed è carico come non mai per tornare ad essere decisivo per la Lazio. Con lui in campo, dal 2023 i biancocelesti hanno raccolto ben 19 vittorie e 3 pari quando è andato a segno, praticamente una sentenza. Zac vuole tornare al top per poter sognare anche la Nazionale e a motivarlo ancora di più potrebbero essere anche le voci su un possibile arrivo di Insigne. Per inziiare al meglio una stagione che si preannuncia a dir poco difficoltosa, Sarri non potrà prescindere da capitan Zaccagni.

