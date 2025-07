Calciomercato | Conceicao fa un 'regalo' alla Juve: si va verso la fumata bianca

TUTTOmercatoWEB.com

La Juve si sta muovendo per la conferma di Francisco Conceicao e, in tal senso, la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per la fumata bianca. In ballo c'è una clausolo da 30 milioni di euro presente nel contratto col Porto, valevole ancora per due giorni. La Vecchia Signora però, ha fiducia nella riuscita dell'operazione e sta continuando i colloqui con i portoghesi.

La trattativa potrebbe chiudersi a una cifra inferiore ai 30 milioni previsti dalla clasuola e il motivo è da ricondurre a una rinuncia economica fatta dal classe 2002. L'attaccante vanta una percentuale del 20% sulla sua rivendita, nel caso sia a titolo definitivo. E, secondo quanto riportato da TuttoJuve, avrebbe deciso di rinunciare alla cifra che gli spetta per poter agevolare la trattativa tra i club.

