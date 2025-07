Lazio, Di Gennaro: "Sarri vero condottiero, può migliorare la squadra"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio Antonio Di Gennaro ha detto la sua sulle aspettative della Lazio per la prossima stagione: "Per Sarri essere rimasto anche in queste condizioni è importante. Vuol dire essere un condottiero ed è la situazione che li ha portati poi in Champions. Se è rimasto, avrà delle situazioni in cui può lavorare al meglio".

"Sarri può migliorare la Lazio di Baroni. Baroni ha sbagliato negli ultimi due mesi, ma nei primi 7-8 mesi ha fatto vedere un grande calcio. C'è ancora da migliorare tatticamente alcuni elementi. Ha una squadra in mano buona".

