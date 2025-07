Lazio, preso un giovane dalla Roma: i dettagli del colpo

Non solo dalla Roma alla Lazio. I giovanissimi fanno anche il percorso inverso. È quanto è successo a Leonardo Maura, che dopo sette anni in giallorosso ha firmato per la società biancoceleste per proseguire la sua carriera. Il difensore classe 2012, infatti, proprio nelle ultime ore si è spostato sull'altra sponda del Tevere. Un nuovo colpo, quindi, per l'Under 14.

