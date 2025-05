Lazio Primavera, Filipe Bordon convocato col Brasile U20

Chiamata in nazionale per un giovane laziale. Filipe Bordon, difensore della Primavera biancoceleste, è stato convocato da Ramon Menezes, tecnico del Brasile Under 20, per le prossime amichevoli in programma a giugno: quella contro l'Arabia Saudita del 7 giugno e quella contro la Corea del Sud del 10 giugno. Per Bordon sono 24 gare con la maglia della Primavera della Lazio in questa stagione, con due gol segnati e un assist servito.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.