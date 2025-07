Lazio Primavera, tutte le info sul ritiro estivo: luogo, date e amichevoli

Presto l'inizio di tutti i ritiri estivi in casa Lazio. Dalla prima squadra alla Women, passando per la Primavera. Per i baby biancocelesti del nuovo tecnico Punzi, in particolare, la preparazione scatterà mercoledì 9 luglio a San Gregorio Magno, in provincia di Salerno, sull'Appennino Campano, dopo aver effettuato le visite mediche di idoneità lunedì 7 e martedì 8. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il lavoro lontano da Formello andrà avanti sempre con doppie sedute fino al 16, con il rientro a Roma giovedì 17 dopo l'allenamento mattutino. Nei prossimi giorni verranno fissate anche le amichevoli; mentre il debutto ufficiale in campionato è in programma per il 16 agosto (ore 11) al Fersini contro il Genoa.

