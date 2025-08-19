Lazio, il fattore economico aiuta: abbonamenti ancora in crescita
RASSEGNA STAMPA - I tifosi della Lazio non lasciano sola la squadra, neanche in un momento di grande contestazione nei confronti della società. Si è visto con i biglietti per Como e lo stesso entusiasmo si riflette negli abbonamenti. La campagna “Su c’è er maestro che ce sta a guardà” ha già raggiunto quota 28.400 tessere, a due giorni dalla chiusura. Con meno di 400 sottoscrizioni in più verrebbe superato il dato della stagione 2004-05 (28.731), portando questo dato al terzo posto assoluto dell’era Lotito, dietro solo alle annate record 2023-24 e 2024-25.
Determinante anche il fattore economico: i prezzi dei biglietti per le prime due gare interne (Verona e Roma) rendono evidente il vantaggio. Come spiega il Corriere dello Sport, un posto in Curva Nord costerebbe 79 euro complessivi, quasi un quarto del prezzo dell’abbonamento da 295 euro valido per 20 partite. Un risparmio notevole che, unito alla voglia di stare vicino alla squadra, sta spingendo sempre più tifosi a sottoscrivere la tessera.
