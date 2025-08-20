Lazio, Stramaccioni non ha dubbi: "Sarri è una sicurezza. E senza le coppe..."

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tutto pronto per l'inizio del campionato. È tempo delle famose 'griglie' e dei primi pensieri sulla stagione, guardando indietro anche al mercato e agli allenatori in panchina. Su questo si è soffermato Andrea Stramaccioni ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. In particolare ha parlato della nuova Lazio di Sarri, che non ha potuto fare mercato. Di seguito le sue parole.

"Immagino un campionato bellissimo, equilibrato, per questo non vedo l’ora che inizi. L’Atalanta è attesa da una sfida tosta: non sarà facile restare tra le prime tre. Bologna, Fiorentina e Lazio completano la griglia. Non ricordo una stagione con così tante squadre incomplete alla vigilia della prima giornata. Peccato per lo stop della Lazio, ma Sarri senza Coppe lavorerà forte. Sarri e Pioli sono due sicurezze. Due allenatori che stimo tanto".

