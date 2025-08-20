Lazio, già in programma la riapertura della campagna abbonamenti: i dettagli
RASSEGNA STAMPA - È l'ultimo giorno per acquistare il proprio abbonamento allo Stadio Olimpico. La campagna della Lazio chiuderà oggi, 20 agosto, alle ore 23:59. L'ultimo dato riporta più di 28.700 tessere vendute, il terzo dato più alto dell'era Lotito. Un risultato storico che la società punta a far salire sempre di più.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, infatti, l'obiettivo è quello di superare quota 30mila, come successo nell'estate della stagione 2023/24. Per questo sembra scontata una riapertura della campagna abbonamenti a fine settembre, probabilmente dopo il derby che andrà in scena nel weekend del 21 (data ancora da stabilire).
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.