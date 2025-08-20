Lazio, Dia guarda al futuro: con il riscatto alle porte, è l'anno della conferma

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri lo aveva spiegato già a giugno: Castellanos ha numeri d’alta scuola, mentre Dia è più concreto e da gol. Due mesi dopo, alla vigilia della sfida con il Como, l’allenatore biancoceleste deve decidere su chi puntare. L’argentino è apparso più pronto rispetto all’anno passato, non più bloccato dall’ombra di Immobile, ma i gol mancati e l’atteggiamento nervoso restano un problema. Dia, invece, sta cercando il sorpasso mostrando di saper legare il gioco e servire i compagni.

Nel 2024, ricorda il Corriere dello Sport, Dia arrivò a metà agosto, mentre ora, dopo aver svolto l’intera preparazione, è pronto fin da subito. Il senegalese ha firmato fino al 2027 un contratto che lo vede in prestito biennale con obbligo di riscatto e che porterà la Lazio a pagarlo 11,3 milioni entro il 2026. La scorsa stagione ha chiuso con 12 reti, tra Serie A ed Europa, alternando lampi e pause. Quest’anno punta alla continuità, forte anche del sostegno dei tifosi.

Con l’avvio del campionato ormai alle porte, Sarri valuta le sue mosse. Castellanos parte leggermente in vantaggio per questioni di gerarchie, ma Dia resta pronto a insidiare il compagno. In un 4-3-3 sembra difficile vederli insieme, a meno che il tecnico non ripeschi l’ipotesi del 4-3-1-2 provata in estate. Più probabile, però, che si alternino: una vera e propria staffetta in cui ciascuno cercherà di guadagnarsi il posto a suon di gol.