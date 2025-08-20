Calciomercato Lazio | Basic, Fares e Kamenovic ancora bloccati: il punto

RASSEGNA STAMPA - Situazione bloccata. Il mercato di Basic, Fares e Kamenovic non si smuove, è ancora fermo. Gli ingaggi piuttosto alti stanno frenando ogni tipo di uscita: il primo guadagna 1 milione e 600 mila euro, il secondo 1 milione e il terzo 600 mila euro. Nessuno dei tre ha intenzione di rinunciare al proprio stipendio, visto che sono tutti in scadenza a giugno.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sono arrivate delle offerte nelle ultime settimane, ma che non coprono interamente il loro ingaggio. A quel punto toccherebbe a Lotito continuare a pagare la differenza, ma il patron non vuole assolutamente contribuire. Per questo molto probabilmente rimarranno in bilico fino al'1 settembre (data di chiusura del mercato), con il rischio di restare fuori rosa a Formello senza alleggerire il monte ingaggi, fondamentale per fare operazioni a gennaio.

