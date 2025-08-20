Lazio, ecco i primi tagli in lista: Sarri ha scelto. In due out contro il Como

RASSEGNA STAMPA - Problema tagli. Sarri riflette: tra gli over (che devono essere 17) ci sono due giocatori in più che vanno tenuti fuori. La deadline è fissata per l'1 settembre, ultimo giorno di mercato. Anche se già adesso, prima di Como, bisognerà fare una scelta, seppur temporanea e modificabile. Gigot sarà sicuramente tenuto fuori: è ai margini, da tempo indisponibile per problemi alla schiena e aspetta solo di andare via, come riportato da Il Corriere dello Sport.

Tra Isaksen e Patric, invece, la scelta molto probabilmente ricadrà sul danese. È ancora indisponibile dopo lo stop forzato della mononucleosi. Sarà valutato per il Verona, alla seconda giornata. A quel punto potrebbe essere inserito nella lista degli over. Il tecnico della Lazio per giorni ha pensato anche alla conferma di Basic, vista la partenza molto probabile di Dele-Bashiru e Belahyane a dicembre per la Coppa d'Africa.

C'era anche Noslin in bilico, ma il gol di Rieti può rivitalizzarlo. Difficile invece tagliare uno tra Lazzari e Pellegrini: il primo, così come Hysaj, può servire a destra, con Marusic centrale d'emergenza a causa delle condizioni non perfette di Patric; il secondo, invece, è l'unico altro terzino mancino oltre Tavares.