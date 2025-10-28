Spalletti: "Tudor uomo vero. Juve? Sono la persona meno indicata per..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex ct dell'Italia e allenatore del Napoli Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ai margini di un evento. Il suo nome è in cima alla lista dei possibili sostituti di Tudor sulla panchina della Juventus e le domande sulla squadra bianconera non potevano mancare. Ecco di seguito le sue parole:

"Se devo dire qualcosa della Juventus la dico volentieri e in favore di Tudor. Per quello che l'ho conosciuto è sembrata una persona seria, un uomo vero... Quando l'ho visto lavorare in campo e in panchina mi sempre dato l'impressione di essere una persona di sostanza, che va dritto al cuore. Sei costretto a trovarti bene, sarà fortunato quello che lo sostituirà. Mi dispiace per quello che subisce adesso. Chi arriverà ora troverà una squadra allenata".

Poi sulle chances scudetto dei bianconeri: "Non lo so, sono la persona meno indicata per parlare della Juventus oggi. Se voglio tornare ad allenare? Sto bene, ho l'ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che poi ti passa davanti".