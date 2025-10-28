Lazio, Mattei sicuro: "Il Pisa avrà grande intensità. Ecco in cosa è cambiato Basic"
Il giornalista Stefano Mattei, intervenuto questa mattina ai microfoni di Radiosei, si è espresso in merito alle scelte che dovrà fare Sarri in vista del Pisa, avversario ostico e che darà filo da torcere, ma anche sul cambio di rendimento di Toma Basic. Ecco di seguito le sue parole:
SCELTE - “In questo allenamento, visto che domani ci sarà la rifinitura prima della partenza, Sarri dovrà essere bravo nelle scelte, vista la stanchezza post-Juve. Dovrà capire se potrà, o meno, confermare in blocco la squadra".
AVVERSARIO - "Il Pisa avrà grande intensità. Bisognerà vedere se la Lazio sarà in grado di ripetersi. Il Pisa sa che deve combattere ogni volta, anche la Lazio dovrà capirlo e ci sarà da vedere se riuscirà a farlo perché non si aspettava una stagione così in salita".
BASIC - "Anche a Salerno Basic non aveva convinto, adesso invece dal limite dell’area cerca la conclusione; due anni fa avrebbe cercato l’appoggio per il compagno. A cambiare è stata la testa, non i piedi”.