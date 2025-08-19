Brasile | L'ex Lazio Anderson stende il Botafogo di Ancelotti
19.08.2025 19:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Colpo esterno del Palmeiras nel campionato brasiliano in casa del Botafogo di Davide Ancelotti: e a segnare la rete decisiva dell'1-0 che ha steso il figlio di Carletto - ora alla guida di della Nazionale brasiliana - ci ha pensato una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Lazio Felipe Anderson.
