FORMELLO - Lazio, Vecino ancora a parte: Sarri riflette sulle scelte verso Como

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Non inizia nel migliore dei modi l'avvicinamento della Lazio all'esordio in campionato. Rientro in gruppo rimandato per Matias Vecino: alla ripresa di oggi pomeriggio si è allenato ancora a parte. Non ha recuperato dall'affaticamento muscolare che l'ha fermato alla rifinitura pre-Burnley (era l'8 agosto): gli esami avevano scongiurato lesioni, Sarri sperava di ritrovarlo subito con il resto della squadra. Ma ora sembra improbabile che possa recuperare per la prima giornata di campionato di domenica. Vige la linea della prudenza, soprattutto ripensando alla ricaduta dello scorso anno che l'ha costretto a rimanere fuori per buona parte della stagione.

La sua assenza si aggiunge a quella di Romagnoli (squalificato), Patric (ancora ai box per una lesione di medio grado al retto femorale della coscia sinistra, tornerà dopo la sosta), Isaksen (in ripresa dopo essere guarito dalla mononucleosi) e Gigot (da tempo alle prese con dei problemi alla schiena), che sicuramente a Como non ci saranno. Sarri quindi probabilmente ripartirà da Provedel tra i pali, con Lazzari (in ballottaggio con Marusic), Gila, Provstgaard e Nuno Tavares in difesa. Pochi dubbi su Guendouzi, Rovella (più di Cataldi) e Dele-Bashiru a centrocampo, così come su Cancellieri, Castellanos (in corsa con Dia) e Zaccagni a comporre il tridente d'attacco. La settimana è appena iniziata: domani è in programma una doppia seduta, per le prove tattiche ci sarà tempo.

Pubblicato il 19/08