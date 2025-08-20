Lazio | Lotito e il mercato in uscita: la situazione in vista di gennaio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Necessari dei tagli. E non solo in lista. Lotito deve sfoltire la rosa: ha ancora pochi giorni di mercato per farlo, la deadline è fissata per il prossimo 1 settembre. È fondamentale per il patron risolvere la situazione degli esuberi entro fine mese per arrivare con meno pesi economici a gennaio.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, stando alla situazione attuale e quindi senza cessioni rimunerative, la Lazio a gennaio potrà fare solo operazioni a saldo zero (un’uscita/un’entrata alle stesse cifre). L'obiettivo, dallo scorso giugno, è quello di rientrare sotto la soglia dell’80% tra monte ingaggi e ricavi della stagione 2025-26. La nuova fotografia del rapporto, per sbloccare i tesseramenti, è fissata per il 30 settembre. Il tempo scorre.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.