Cagliari, il presidente Giulini squalificato: cos'è successo in Coppa Italia
Attraverso i propri canali ufficiali, la Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo le gare dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è stato squalificato fino al 27 agosto 2025 “per avere, al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, seguendo i commissari di gara che si dirigevano verso l’ingresso del loro spogliatoio, rivolto all'Arbitro reiterate espressioni irriguardose”.
Una giornata di stop per Vincenzo Maiuri, tecnico dell’Audace Cerignola già diffidato e ammonito nella gara con l’Hellas Verona. Sanzioni economiche per Carrarese (2 mila euro) e Pescara (mille euro).
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.