Abbonamenti Lazio, si avvicina il secondo gradino del podio: il dato

RASSEGNA STAMPA - Ultime ore per abbonarsi. Lo stop della campagna "Su c'è er maestro che ce sta a guardà" è previsto per oggi 20 agosto alle 23.59 e, ad ora, visto il clima di contestazione, il risultato è a dir poco sorprendente. Nelle scorse ore si è arrivati oltre 28700 abbonamenti, superando di fatto il terzo miglior risultato dell'era Lotito (28731 nel 2004/05) e arrivando quindi a puntare direttamente al secondo gradino del podio, fissato a 29036 (2024/25).

Raggiungerlo significherebbe consolidare ulteriormente la crescita del pubblico laziale, pur senza poter toccare il record assoluto dei 30.333 abbonamenti della stagione 2023-24, che appare decisamente fuori portata. Nonostante le difficoltà e le tensioni, i tifosi non hanno fatto mancare il loro sostegno. Qualunque sarà il conteggio finale, la Lazio può già guardare con orgoglio alla fedeltà della propria gente.

