Lazio, cresce ancora il dato sulla campagna abbonamenti: ecco l'ultimo parziale
Il numero cresce. A pochi giorni dalla fine della campagna abbonamenti, salgono ancora le vendite. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'ultimo parziale conta quasi 28.400 tessere sottoscritte. Ci sarà tempo fino a mercoledì 20 agosto per fermare il proprio posto allo Stadio Olimpico, come ha ricordato proprio la società sui suoi profili social.
Pubblicato il 18/8